Fußball-Bundesliga VfB und Schalke verlieren je zwei Mal Stand: 03.04.2023 11:10 Uhr

Der VfB Stuttgart und Schalke haben am Wochenende gleich zwei Niederlagen einstecken müssen. Hoffenheims Sieg in Bremen sorgt dafür, dass der nächste Spieltag im Abstiegskampf entscheidende Weichen stellen kann.

Der Samstag (01.04.2023) war für den VfB Stuttgart und Schalke 04 schon schlimm genug. Es gab eigene Niederlagen, die mit 0:3 deutlich ausfielen. Der VfB verlor an der Alten Försterei beim 1. FC Union Berlin, die Schalker in der Gelsenkirchener Arena gegen Bayer Leverkusen.

Es gab zudem die schlechte Nachricht, dass Hertha BSC zu einem Unentschieden beim SC Freiburg kam, nachdem der VfL Bochum am Freitagabend schon einen Punkt bei Eintracht Frankfurt geholt hatte.

Vergebliches Hoffen auf Werder Bremen

Temporär wuchs die Fangemeinde des SV Werder enorm. Die Bremer sollten nun zumindest gegen die TSG Hoffenheim gewinnen, um deren Lage prekär zu belassen. Doch Werder verlor mit 1:2. Hoffenheim hat nun drei Punkte mehr als die Hertha auf dem Relegationsplatz, vier mehr als Schalke, fünf mehr als der VfB. Dazu kommen als Pluspunkte für Hoffenheim, die bei weitem beste Tordifferenz aller Abstiegskandidaten und der vermutlich beste Kader.

Die schlechteste Tordifferenz weist der VfL Bochum auf, daher sagte Trainer Thomas Letsch nach dem 1:1 bei Eintracht Frankfurt auch, dass er "darüber die Konkurrenten nicht übertreffen" werde.

Die Tabelle nach dem 26. Spieltag Platz Verein Tordifferenz Punkte 14. VfL Bochum -29 26 15. TSG 1899 Hoffenheim -11 25 16. Hertha BSC -18 22 17. FC Schalke 04 -27 21 18. VfB Stuttgart -16 20

Eine große Möglichkeit, sich über die Punkte weiter abzusetzen, haben die Bochumer am 27. Spieltag. An Ostersonntag (ab 17.20 Uhr live in der Radioreportage bei sportschau.de) kommt der VfB Stuttgart an die Castroper Straße. Mit einem Sieg würde der VfL, der aus den vergangenen drei Spielen sieben Punkte holte, den Vorsprung auf die Schwaben auf neun Punkte ausbauen.

Heißt im Umkehrschluss: Mit einer Niederlage würde der VfB einen Konkurrenten außer Reichweite lassen. Gleiches könnte dem FC Schalke 04 passieren, der im letzten Spiel des Ostersonntags (ab 19.20 Uhr live in der Radioreportage bei sportschau.de) bei der TSG Hoffenheim antritt.

Hertha BSC hat einen guten Zeitpunkt erwischt, um gegen RB Leipzig anzutreten. Die Sachsen haben die beiden vergangenen Bundesligaspiele beim VfL Bochum und gegen den 1. FSV Mainz 05 verloren, ohne einen Treffer zu erzielen. Zudem spielen die Leipziger noch am Mittwoch (05.04.2023) im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen Borussia Dortmund.

Acht Spieltage stehen noch an. Dabei wird es noch zu vielen direkten Duellen kommen. So eröffnen Schalke und Hertha den 28. Spieltag, die Berliner bekommen es zudem in Heimspielen noch mit Stuttgart und Bochum zu tun. Dazwischen liegt das Auswärtsspiel beim 1. FC Köln, der aktuell auch nur sechs Punkte Vorsprung auf die Hertha hat und enorme Probleme in der Offensive.

Schalke muss sich im Vergleich zur Hinrunde enorm steigern

Angenommen, die Mannschaften im Abstiegskampf punkten in den letzten Spielen ähnlich wie in den gleichen Partien der Hinrunde, sieht es für Schalke sehr düster aus. Die Königsblauen holten aus den acht Partien nur drei Punkte, es begann mit einem 0:3 im eigenen Stadion gegen Hoffenheim. Danach gab es für die TSG bis zum Ende der Hinrunde allerdings auch nur noch zwei Punkte.

Prächtig punkteten hingegen der VfL Bochum und der VfB Stuttgart. Im direkten Duell gab es am Neckar einen 4:1-Sieg für die Mannschaft, die damals vom Interimstrainer Michael Wimmer eingestellt worden war.

Tabelle der Abstiegskandidaten vom 10. bis 17. Spieltag Platz Verein Tordifferenz Punkte 9. VfL Bochum -7 12 10. VfB Stuttgart -4 11 14. Hertha BSC -8 6 17. TSG Hoffenheim -6 5 18. FC Schalke 04 -16 3