FC Bayern - Problemfall statt Vorbild in der Pandemie

Am 9. Februar 2021 veröffentlichte das Robert Koch-Institut einen "Lagebericht zur Coronavirus-Krankheit 2019", wie es das auch am Tag davor und am Tag danach und eben an jedem Tag seit fast zwei Jahren macht.

An jenem 9. Februar betrug die Sieben-Tage-Inzidenz 73 Fälle auf 100.000 Einwohner. Die Impfkampagne rollte langsam an, nichtmal drei Prozent der deutschen Bevölkerung, die in Priorisierungsgruppen eingeteilt worden war, hatte eine Dosis in den Arm bekommen.