Stuttgart startet stark

Druck machte zunächst der VfB. Den Schwaben merkte man an, dass sie den Erstrunden-Pokal- K.o. gegen den Drittligisten Rostock vergessen machen wollten. In der 9. Minute hatte VfB-Neuzugang Nicolas Gonzalez die erste Chance, scheiterte aber mit seinem Schuss aus 14 Metern am glänzend aufgelegten Mainzer Torhüter Florian Müller.

Dass die die Stuttgarter mit ihm noch viel Freude haben könnten, zeigte Gonzales sechs Minuten später, als er im Mainzer Strafraum klug zu Christian Gentner passte, der den Ball in seinem 250. Bundesligaspiel knapp links am Gehäuse vorbeischoss. Von Mainz war bis dahin offensiv nichts zu sehen. Die erste Möglichkeit für die Rheinhessen hatte Jean-Philippe Mateta (25.), der einen Heber aus spitzem Winkel knapp neben den Pfosten setzte. Kurz vor der Pause wehrte VfB-Keeper Ron-Robert Zieler einen direkten Freistoß von Daniel Brosinski aus 18 Metern mit der Faust ab.