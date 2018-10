Es war bereits das vierte Spiel in der Bundesliga in Serie, in dem die Rheinhessen ohne Treffer blieben. Die Berliner konnten mit dem Remis ganz gut leben. "Schön, dass wir nach dem Sieg gegen die Bayern nicht verloren haben. Physisch und psychisch war das nicht unser bester Tag, trotzdem nehmen wir den einen Punkt mit. das ist erstmal gut", sagte Herthas Trainer Pal Dardai.

In der mit 22.405 Zuschauern einmal mehr nur mäßig besetzten Mainzer Arena waren die Gastgeber zu Beginn die aktivere Mannschaft. Aber es zeigte sich früh, woran das Spiel der Rheinhessen in dieser Saison krankt. Bis zum Tor des Gegners spielen sie ganz gefällig, in Tornähe geht dann allerdings viel zu wenig Gefahr von den Stürmern aus. So von Neuzugang Mateta, so von dem jungen Burkhardt und dem erstmals von Beginn an eingesetzten Boetius. Die Mainzer Angriffsreihe blieb schwach.

Ibisevics Kopfball an den Pfosten

So war es wenig verwunderlich, dass die Gäste die beste Chance der ersten Halbzeit hatten. Nach einer Super-Flanke von Lazaro wollte es Hertha-Stürmer Ibisevic allerdings zu genau machen und setzte seinen Kopfball an den Pfosten (26.). Kurz vor der Pause hatten die Berliner Glück, als Skjelbred im Strafraum Burkhardt am Fuß traf. Es war ein elfmeterwürdiges Foul. Schiedsrichter Schlager ließ allerdings weiterspielen.