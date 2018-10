Tor nach Videobeweis aberkannt

Den ersten Warnschuss der Bayern gab Joshua Kimmich (27.) ab. Sein mit viel Effet geschossener Ball aus halbrechter Position im Strafraum sprang von der Unterkante der Latte auf die Linie, von dort an den Pfosten und dann ins Feld zurück. Ein vermeintliches Tor von Thiago vier Minuten später erkannte Schiedsrichter Harm Osmers nach Ansicht der Videobilder wieder ab - wegen eines Offensivfouls von Robert Lewandowski an Pierre Kunde bei der Entstehung des Treffers.

Goretzka bestrafte das gegen Ende der zweiten Halbzeit etwas nachlässige Abwehrverhalten der Mainzer dann eiskalt mit dem Münchner Führungstreffer.

Schnellstart in die zweite Halbzeit

Nach dem Wiederanpfiff präsentierten sich die Münchner zunächst lethargisch. Boetius nutzte diese Schläfrigkeit nach einer Flanke von Daniel Brosinski zum Ausgleich. Bayerns Trainer Niko Kovac reagierte und brachte frische Offensivkräfte. Renato Sanches kam für den angeschlagenen Goretzka (55.), Franck Ribéry für Serge Gnabry (57.).

Nun schalteten die Münchner wieder einen Gang hoch und drückten angeführt vom starken Thomas Müller auf der rechten Seite auf die erneute Führung. Der ebenfalls sehr auffällige Thiago kam schließlich doch noch zu seinem Treffer und erzielte das Siegtor zum 2:1. Die Mainzer Angriffsbemühungen in der Folge blieben unterm Strich viel zu harmlos. Am Ende schaukelte der FC Bayern das Ergebnis locker über die Zeit.