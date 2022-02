Als Einheit zum Erfolg

Diese Form hat sein Team auch mit in die aktuell laufende Saison genommen. Als Neunter ist Mainz eine der Überraschungen, wird mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben und hat nur drei Punkte Rückstand auf die internationalen Plätzen. Und der Hauptgrund für diesen Erfolg des Svensson-Teams wird schnell ersichtlich: die Defensive.

Erst 24 Gegentore hat Mainz kassiert und damit weniger als alle anderen Teams in der Liga. Was es dafür braucht? Akribische Arbeit im Alltag und einen starken Zusammenhalt. " Wir haben viel gebastelt und die Werkzeuge trainiert, die wir benötigen ", sagte Svensson. " Wir können nur als Team bestehen. Dafür braucht jeder ein Verständnis für die Abläufe. "

In Mainz kann sich jeder gerade bei der Defensivarbeit aufeinander verlassen - und in höchster Not steht mit Robin Zentner auch noch ein Keeper im Tor, der ebenfalls eine starke Saison spielt.

Das formstärkste Team der Liga ist zu Gast

Am Freitag steht der Mainzer Hintermannschaft eine besonders große Herausforderung bevor. Mit Bayer Leverkusen ist nicht nur das beste Rückrundenteam der Bundesliga, sondern auch die zweitbeste Offensive zu Gast.

58 erzielte Tore sind sogar der Bestwert der Klubhistorie nach 22 Spielen. Allein in den vergangenen drei Partien erzielte das Team von Trainer Gerardo Seoane 14 Treffer.

Das Problem für die Gegner: Leverkusen hat eine Vielzahl an Offensivkräften, die das Spiel auch mal alleine entscheiden können. Obwohl Torjäger Patrik Schick (19 Saisontreffer) zuletzt etwas Ladehemmung hatte, überrollte der Bayer-Express die gegnerischen Abwehrreihen.

Diaby und Wirtz in brillianter Form

Vor allem Moussa Diaby (fünf Tore in den vergangenen drei Spielen) hat sich zuletzt hervorgetan, dazu überzeugt Florian Wirtz als Freigeist in der Offensive schon in der gesamten Saison.

" Was Florian Woche für Woche leistet, erstaunt uns immer wieder", sagte Seoane. " Er hat eine immense technische Qualität. Vor allem seine mentale Verfassung, sein Ehrgeiz und sein Hunger zeichnen ihn vor allem in schwierigen Spielen aus. "

Ähnlicher Ansatz wie in Mainz

Was sich grundsätzlich bei Leverkusen geändert hat, ist die Effizienz. Scheiterten die Bayer-Profis in den vergangenen Jahren immer wieder auch an sich selbst, sind sie nun insbesondere vor dem Tor kaltschnäuziger geworden. " Das Selbstvertrauen ist auch ein wichtiger Punkt. Das hilft auch bei der Chancenverwertung ", sagte Seoane.

Und von diesem Selbstvertrauen hat Leverkusen jede Menge. Nicht nur aufgrund der Erfolge, sondern weil der Schweizer, der im vergangenen Sommer das Traineramt übernahm, ihnen das bei der täglichen Arbeit "einimpft". Seoane ist ein Verfechter des Gedanken, dass nur ein funktionierendes Kollektiv erfolgreich sein kann.

In diesem Punkt sind sich Svensson und Seoane also einig.Welcher Ansatz setzt sich also durch? Der des gemeinsamen Verteidigens oder der des gemeinsamen Stürmens.