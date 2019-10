Irgendwann kann sich Friedhelm Funkel ganz auf die Familien-Duelle mit seiner Frau Anja konzentrieren. Mit dem gelben Filzball liefert sich der 65-Jährige harte Kämpfe beim Crefelder Hockey und Tennis Club in seinem Wohnort Krefeld. Diese hausinternen Kämpfe nutzt Funkel bei allem Ehrgeiz zur Entspannung von seinem beruflichen Alltag. Selbst wenn es in der Fußball-Bundesliga keinen erfahreneren Trainer als ihn gibt, so verlangt ihm der Job noch immer eine Menge ab.

"Die Nervosität vor Spielen hat sich nicht geändert" , sagt Funkel im Interview mit der Sportschau. Das ist deshalb erstaunlich, weil der gebürtige Rheinländer am Samstag sein 500. Spiel an der Seitenlinie coachen wird. Damit zählt er zu den Urgesteinen einer Liga, die seit jeher wenig Wert darauf legte, es mit der Beständigkeit allzu ernst zu nehmen. Trainer sind dort eher durchlaufende Posten. Funkel aber hatte Glück. Auf seinen meisten Stationen fühlte er den nötigen Rückhalt.

Stetiger Kampf ums Überleben

Friedhelm Funkel 1991 als Trainer von Bayer Uerdingen

Ob in Uerdingen, ob bei Hertha BSC, in Duisburg oder bei Eintracht Frankfurt. Dort hat es ihn jeweils über mehrere Jahre gehalten. "Wenn in schweren Zeiten der Trainer kein Vertrauen bekommt, hat er keine Chance mehr weiterzuarbeiten" , so Funkel. Der ehemalige Profi war nie für die Bundesliga-Kür da, sondern für die Pflichtaufgaben. So wie er selbst auf dem Spielfeld, musste er mit seinen Teams vor allem eines: kämpfen.

Es ging fast immer gegen den Abstieg. Meistens gelang es, manchmal auch nicht. Ein schlechtes Wort haben sie nie in den jeweiligen Klubs über Funkel verloren, wenn er seinen Arbeitsplatz verloren hatte.

Funkel war nie eine Lichtgestalt der Bundesliga - aber er war gefühlt immer schon da. Er selbst und der Stil seiner Mannschaften hatten lange Zeit den Ruf, besonders bieder zu sein. Funkel war ein Krisenmanager. Viel Arbeit, wenig Vergnügen - bloß nicht auffallen und doch irgendwie überleben.

Funkel machte einfach weiter

Funkel hat aber auch nie Mannschaften angeleitet, mit denen er glänzen konnte. Wenn seine Teams kurz davor waren, sich von der alleinigen Kampfkraft zu emanzipieren, übernahmen häufig andere. Funkel musste danach dann an anderer Stelle zurück in den hitzigen, staubigen Stollen während seine Nachfolger am Tageslicht reüssieren konnten. Gewohnheit ist alles.