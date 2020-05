Sportausschuss-Vorsitzende Freitag mahnt externe Kontrollen an

Vertrauen in die Arbeit der Gesundheitsämter

Freitag mahnte darüber hinaus Vertrauen in die Arbeit der Gesundheitsämter an. Der Sport habe die Entscheidungen der Fachleute in den einzelnen Gesundheitsämtern zu akzeptieren, "mit allen Folgen, die das für den Spielplan hat." In Dresden hatte das zuständige Gesundheitsamt vergangene Woche entschieden, dass die gesamte Mannschaft Dynamo Dresdens aufgrund zweier infizierter Spieler in eine 14-tägige Quarantäne gehen muss - und schloss den Traditionsklub damit vom Saison-Restart aus. "Wenn man in Dresden der Meinung war, die gesamte Mannschaft gehört in Quarantäne, dann finde ich das in Ordnung, wenn das so umgesetzt wird", sagte Freitag.

Sorgen der Spieler müssen ernst genommen werden

Auch die Sorgen der Spieler müssten gehört werden, so Freitag: "Wenn jemand Sorgen um seine Gesundheit geäußert hat, hat nach einem Gespräch mit dem Verein eine Korrektur der Darstellung stattgefunden. Die Spieler stecken da schon in einer schwierigen Situation." Für Spieler stehe neben der Gesundheit auch die Karriere auf dem Spiel: "Wenn ein Spieler nicht unter diesen Bedingungen spielen möchte, dann stellt sich natürlich die Frage: Was bedeutet das eigentlich für seinen Marktwert?"