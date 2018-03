Das vergangene Spiel bei Hertha BSC war bezeichnend für die aktuelle Situation: Im ganzen Spiel hatten die Freiburger nur eine einzige, richtige Torchance. Endstand am vergangenen Samstag: Wieder mal 0:0 - zum sechsten Mal in der laufenden Saison. Insgesamt hat Freiburg schon in zwölf Spielen die Punkte teilen müssen.

"Die Mannschaft ist bereit, alles abzulaufen und alles zu tun. Dass wir dann nicht dabei glänzen ... Ich meine: Wir sind hier in Freiburg ", fasste es Freiburg-Trainer Christian Streich am letzten Wochenende zusammen. Das Zitat beschreibt die Lage ganz gut.

Freiburg läuft am meisten

Denn die Freiburger sind bereit, zu arbeiten. 119,8 Kilometer läuft die Elf von Streich im Schnitt jedes Spiel. Das ist mehr als bei jeder anderen Mannschaft aus der Liga. Den Spielern merkt man es nach den Spielen oft an, wenn sie völlig erschöpft vom Platz gehen. An Einstellung und Moral kann es nicht liegen - die stimmen zumindest.

Es liegt wohl eher am fehlenden fußballerischen Teil im Freiburger Ballspiel. Es ist offensichtlich, dass der angesprochene " Glanz " fehlt, von dem Streich spricht. Die Breisgauer kommen oft nicht richtig in die Partie. Sie haben den niedrigsten Spielanteil aller Bundesligateams. Mit nur 44 Prozent sind sie sogar weniger am Ball als die abstiegsgefährdeten Kölner und Hamburger.

Standardtore sind Spezialgebiet

Der wenige Spielanteil führt natürlich auch zu weniger Angriffen. Und die werden dann nicht konsequent zu Ende gespielt. Der letzte Pass ist meistens einfach zu " unsauber ", wie es Trainer Streich schon erkannt hat. Der Sport-Club wird also nur selten gefährlich vor dem gegnerischen Tor.

Um wirklich gefährlich zu werden, scheinen sie eine Standardsituation zu brauchen. Das wird ganz deutlich an der Statistik: 15 der 25 Treffer fielen nach einem ruhenden Ball. Das ist der höchste Anteil bei den Bundesligavereinen.

Hoffnungsträger Petersen

Aber Angreifer Nils Petersen ist seit einigen Wochen in überragender Form und hat sich zum zweitbesten Torjäger der Liga hochgearbeitet, gleich nach Bayerns Robert Lewandowski. Petersen sorgt mit seinem persönlichen Rekord dafür, dass der SC nicht in den Tabellenkeller abrutscht. 12 Tore gehen auf das Konto des einstigen Müncheners - die zweitmeisten Freiburger Treffer erzielte Janik Haberer mit gerade einmal drei Toren.

Mit dem VfB Stuttgart kommt am Freitag (16.03.2018, 20.30 Uhr) ein unbequemer Gast. Die Schwaben spielen unter Trainer Tayfun Korkut eine erstaunlich gute Rückrunde. In der Rückrunden-Tabelle stehen sie auf dem 3. Platz. Allerdings ist auch der Stuttgarter Angriff nicht gerade für seinen Torhunger bekannt. Fünf der der jüngsten sechs Siege entschied der VfB mit nur 1:0.

Stand: 13.03.2018, 14:50