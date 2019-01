Fortuna Düsseldorf: Friedhelm Funkel hört nach Saisonende auf

Überraschung bei Fortnua Düsseldorf: Friedhelm Funkel und Fortuna Düsseldorf werden sich nach dem Saisonende trennen. Der auslaufende Vertrag des 65-Jährigen wird nicht verlängert. Beide Seiten konnten sich nicht auf eine Vertragsverlängerung im Wintertrainingslager einigen. Das teilte der Klub am Freitag (11.01.2019) mit.

Das Statement von Fortnua Düsseldorf: "Wir haben in der Saison 2017/2018 den Vertrag von Friedhelm Funkel bereits in der Winterpause verlängert, weil es um den langfristigen Aufbau einer Aufstiegsmannschaft ging" , erklärt Fortunas Vorstandsvorsitzender Robert Schäfer, "in diesem Jahr gibt es eine andere Situation, da wir das kurzfristige Ziel des Klassenerhalts haben, was für Fortuna Düsseldorf von überragender Bedeutung ist. Angesichts dessen haben wir im Verein mit allen Gremien verabredet, konkrete Vertragsgespräche mit dem Trainer, aber auch mit den Spielern und dem Funktionsteam erst zu führen, wenn absehbar ist, wie sich die Spiele in der Rückrunde entwickeln."