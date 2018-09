Vier Tage vor dem ersten Champions-League-Gruppenspiel bei Schachtjor Donezk mussten die Kraichgauer beim taktisch cleveren Aufsteiger Fortuna Düsseldorf eine 1:2 (0:1)-Niederlage hinnehmen. Alfredo Morales (45.) und Dodi Lukebakio (88., Foulelfmeter) sorgten mit ihren Treffern dafür, dass der Neuling den ersten Bundesliga-Sieg nach 2.037 Tagen feierte. Reiss Nelson (86.) schoss den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Kraichgauer.

Die TSG setzte mit der zweiten Niederlage der Saison eine Negativserie fort: Keines der vergangernen elf Gastspiele bei einem Aufsteiger konnten die Hoffenheimer gewinnen.

Alt gegen jung

Beim Duell zwischen dem ältesten (Friedhelm Funkel/64) und jüngsten Coach der Bundesliga (Julian Nagelsmann/31) übernahm Hoffenheim trotz personeller Probleme erwartungsgemäß das Kommando. Die Gastgeber hielten aus ihrer defensiven, kompakten Grundordnung gut dagegen. Bei Ballbesitz der TSG versammelte sich meist das komplette Fortuna-Team in der eigenen Hälfte und lauerte in bewährter Manier auf Konter. Oftmals kurbelte Außenverteidiger Nico Schulz das Spiel der Hoffenheimer an. Viel lief im Vorwärtsgang über die linke Seite des Neu-Nationalspielers, der sechs Tage zuvor sein Debüt im DFB-Team mit dem Siegtor in Sinsheim gegen Peru gekrönt hatte (2:1).

Kramaric vergibt Riesenchance

Die beste Torgelegenheit der Gäste im ersten Durchgang vergab Andrej Kramaric kläglich, als er nach einem Konter freistehend aus kurzer Distanz den Ball nicht richtig traf (32.). Weitaus kaltschnäuziger zeigte sich da auf der Gegenseite Morales. Nach Ballgewinn im Mittelfeld ließ er dem Hoffenheimer Keeper Oliver Baumann mit einem platzierten Kopfball keine Chance.

Das Team von Nagelsmann, der mit seinem 85. Einsatz neben Markus Gisdol und Ralf Rangnick zum TSG-Rekordtrainer aufstieg, erhöhte nach dem Seitenwechsel nochmals den Druck. Die lauffreudigen Düsseldorfer aber witterten ihre große Chance und blieben durch schnelles Umschalten und Standards gefährlich. Fouls zerstörten jedoch immer wieder den Spielfluss.

Die Fortuna spielt am Freitag (21.09.2018) beim VfB Stuttgart. Hoffenheim empfängt tags darauf Borussia Dortmund.