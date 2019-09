Turbulenz kurz vor der Pause

Doch die währte nicht sehr lange. Kurz vor der Pause glichen die Freiburger aus. Günter passte flach vor das Düsseldorfer Tor. Der Ball rollte an allen Fortunen vorbei zu Schmid, der aus kurzter Distanz einschob. Auch für die Freiburger war dies die erste Torchance des Spiels.

Nach der Pause schien sich die Langeweile fortzusetzen. Dass es nicht so kam, dafür sorgte der Kölner Keller. Nach einem Schultergriff von Hennings gegen Höfler schaltete sich Videoschiedsrichterin Bibiana Steinhaus ein. Zurecht. Schiri Siebert entschied auf Strafstoß. Höler scheiterte mit einem schwachen Schuss an F95-Keeper Steffen (65. Minute). Anschließend hatte Karaman die Fortuna-Führung auf dem Fuß, scheiterte aber an Schwolow bzw. am eigenen Unvermögen (73.).

Bereits am kommenden Freitag (04.10.2019) treten die Düsseldorfer bei Hertha BSC an. Der SC Freiburg empfängt tags darauf Borussia Dortmund.