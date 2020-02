Heftige Kritik von Pfannenstiel

Sportvorstand Lutz Pfannenstiel hingegen ließ kein gutes Haar an dem Team, das leichtfertig eine 3:0-Führung verspielte und den Befreiungsschlag im Abstiegskampf verpasste. "Nach einem 3:0 noch 3:3 - das ist eine Katastrophe. Die Konzentration hat gefehlt, bei den Gegentoren entstand Panik. Das ist schwer zu erklären" , sagte der 46-Jährige.

Statt die Berliner nach einem guten Auftritt und einer verdienten 3:0-Führung tief in den Abstiegssog zu ziehen und bis auf drei Punkte an den Mitkonkurrenten heranzurücken, hat sich die Lage nun für die Düsseldorfer nicht verbessert. "Wir werden einige Zeit benötigen, um das zu verstehen" , sagte Fortunas Abwehrspieler Andre Hoffmann, der am Freitag 27 Jahre alt wurde.

Gute Vorsätze zur Pause

Mit einem Blitzstart hatten die wie entfesselt aufspielenden Gastgeber durch die Treffer von Kenan Karaman (6.) und Erik Thommy (9.) ein 2:0 vorgelegt, Karaman, der wegen einer Lungenentzündung lange pausiert hatte und erst zum zweiten Mal wieder auf dem Platz stand, traf kurz vor der Pause zum 3:0. "Wir hatten uns in der Halbzeit geschworen, trotz der der Führung sehr kompakt und aggressiv zu spielen. Ich hatte in den ersten 15 Minuten nach der Pause nie das Gefühl, dass wir ein Gegentor bekommen könnten" , sagte Rösler.