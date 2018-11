Fortuna Düsseldorf kann doch noch siegen, profitierte dabei aber erheblich von der Gelb-Roten Karte des Berliners Maximilian Mittelstädt (41.). 4:1 (0:0) siegten die Fortunen am Ende gegen Hertha BSC und holten sich so den ersten Erfolg nach sechs Liga-Pleiten in Serie. Takashi Usami (50.), Rouwen Hennings (63.) und Benito Raman (84./90.+2) erzielten die Treffer für die Fortuna. Davie Selke gelang nur noch das zwischenzeitliche 3:1 (88.).

Fortunas Keeper Rensing stark

Zu Beginn der Partie wurde wieder einmal deutlich, weshalb die Fortuna so tief im Tabellenkeller steckt. Nach vorne blieben die Düsseldorfer bis auf vereinzelte Distanzschüsse harmlos, hinten luden sie die Hertha zur lange Zeit einzigen Großchance ein. Nach einem Stellungsfehler von Robin Bormuth tauchte Ondrej Duda (16.) frei vor Fortunas Schlussmann Michael Rensing auf, der stark parierte.