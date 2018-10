Tedesco zunächst wütend

Die Zuschauer sahen vom Anpfiff weg ein intensives Spiel, in das aber wegen vieler kleiner Fouls und ständiger Diskussionen kaum Fluss kam. Schalke agierte zunächst im Spielaufbau unkonzentriert, auch die Abwehr wirkte nicht immer auf der Höhe. Trainer Tedesco quittierte das nach einer halben Stunde mit einem Tobsuchtsanfall. Düsseldorfs Jean Zimmer (31.) hätte einen Schalker Defensivfehler mit einem Gewaltschuss fast genutzt, Fährmann verhinderte die Führung. Auf der Gegenseite hatte Franco Di Santo noch eine Möglichkeit.

Doppelschlag knockt Fortuna aus

Wie verwandelt kamen die Schalker nach der Pause aus der Kabine und legten alle Zurückhaltung ab. McKennie, der drei Tage zuvor den Siegtreffer für Schalke in der Champions League bei Lokomotive Moskau erzielt hatte, schloss den ersten Angriff der Gäste mit dem 1:0 ab. Nur fünf Minuten später war dann Burgstaller zur Stelle. Bei beiden Gegentreffern präsentierte sich die Düsseldorfer Abwehr schläfrig, passiv und zweikampfscheu.

Von dem Doppelschlag sollten sich die Düsseldorfer nicht mehr erholen. Schwach auch im Spielaufbau gelang es dem Mittelfeld der Fortunen nie, die Stürmer Rouwen Hennings und den eingewechselten Marvin Ducksch in Szene zu setzen. Und so stand am Ende die verdiente Niederlage für den Aufsteiger, der es in dieser Verfassung schwer haben wird, die Klasse zu halten.

Düsseldorf eröffnet den 8. Spieltag nach der Länderspielpause am Freitag (19.10.2018) mit dem Gastspiel bei Eintracht Frankfurt. Schalke empfängt tags darauf am Abend Werder Bremen.