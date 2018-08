Dass Abwehrfehler in der Bundesliga eiskalt bestraft werden, musste der Aufsteiger Fortuna Düsseldorf bei seinem Comeback gegen den FC Augsburg erfahren. Mit 2:1 (0:1) siegten die bayrischen Schwaben und gewannen obendrein im achten Versuch zum ersten Mal ein Auftaktspiel im Oberhaus. Martin Hinteregger (57.) und Rückkehrer André Hahn (76.) drehten die Partie zugunsten des FCA , nachdem die Fortuna in der 39. Minute durch Benito Raman in Führung gegangen war.

Funkel: "Müssen besser verteidigen"

Fortunas Trainer Friedhelm Funkel sagte nach seinem 780. Bundesliga-Spiel als Spieler und Coach: "Wir haben gezeigt, dass wir in der Bundesliga mithalten können." Er ärgerte sich aber über die überflüssigen Abwehrfehler: "Wir müssen besser verteidigen. Das sind Dinge, die wir lernen müssen." Kollege Manuel Baum sagte: "Die zweite Hälfte war ausgeglichen. Wir sind sehr glücklich, dass wir gewonnen haben."

FCA mit dem besseren Start

Augsburg erwischte den besseren Start und dominierte die Partie in den ersten 30 Minuten. Marco Richter (5.), Michael Gregoritsch (16.) und Martin Hinteregger (18.) hätten ein beruhigendes Polster herausschießen können. Die Düsseldorfer wirkten bei ihrer Liga-Premiere zunächst ängstlich.

Doch unerklärlicherweise gaben die Augsburger dann das Spiel aus der Hand und bauten die Hausherren auf. In der 31. Minute hatten die Fortunen ihre erste gute Chance durch Kevin Stöger. Drei Minuten später musste der frühere Fortuna-Keeper Fabian Giefer im FCA-Tor gegen Raman retten. In der 39. Minute drückte der Belgier schließlich einen verunglückten Klärungsversuch von Jonathan Schmid nach einer scharfen Hereingabe von Matthias Zimmermann per Kopf über die Linie.

Fortuna immer selbstbewusster

Nach der Pause erhöhte Augsburg den Druck, aber im Gegensatz zum ersten Durchgang stand Düsseldorf in der Defensive zunächst sicher und ließ den Gästen wenig Raum. Die Hausherren agierten von Minute zu Minute selbstbewusster, witterten ihre Chance und trauten sich auch in der Offensive viel mehr zu als vor der Pause.

Videoassistent im Blickpunkt