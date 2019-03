Als zweitbeste Mannschaft der vergangenen zehn Spieltage war Überraschungs-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf heiß darauf, sich für die 1:7-Pleite im Hinspiel bei der Frankfurter Eintracht zu revanchieren. Das gelang am Montagabend (11.03.2019) nicht. 0:3 (0:0) hieß es am Ende. Goncalo Pacienca (48.) brachte die Eintracht in Führung. Der eingewechselte Sebastian Haller (90.+1/90.+2) sorgte in der Nachspielzeit per Doppelschlag für das Endergebnis.

Die Frankfurter holten sich somit noch einmal eine Extraportion Selbstbewusstsein für das Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League bei Inter Mailand am Donnerstag (14.03.2019).

Fan-Proteste gegen Spiele am Montag

Begleitet wurde die Partie von Protesten beider Fan-Lager gegen die Montagsspiele in der Bundesliga. Die Frankfurter Anhänger kamen erst zur zweiten Halbzeit in ihren Block und fielen dann sofort durch das Abbrennen von Pyrotechnik und einer Rauchbombe unangenehm auf. Die Düsseldorfer Anhänger waren erst nach 15:30 Minuten in den Mittelsektor der Südtribüne geströmt.