Neuhaus trifft gegen seinen Ex-Verein

Die Gäste kombinierten in der zweiten Hälfte deutlich flüssiger, die fußballerisch nun klar schwächere Fortuna kam nur noch selten in die Nähe von Sommers Tor. Dann schlug erneut Stindl zu, der für den gesperrten Alassane Plea in die Startelf gerückt war. Neuhaus krönte noch seine starke Leistung gegen seinen Ex-Verein mit einem abgefälschten Versuch zum 4:1-Endstand.

Düsseldorf tritt am 23. Spieltag beim SC Freiburg an, Anstoß ist am Samstag um 15.30 Uhr. Zur selben Zeit empfängt Mönchengladbach 1899 Hoffenheim.