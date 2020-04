Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

1. Die Spielerverträge

Jeder Verband muss im Voraus Saisondaten in das Transfersystem der FIFA eintragen, die das komplette Kalenderjahr abdecken. Im Falle Deutschlands und der anderen großen Ligen Europas beginnt die Saison am 1. Juli und endet am viel diskutierten 30. Juni.

Die FIFA empfiehlt, dass auslaufende Verträge an das neue Saisonende angepasst werden sollen. Verträge, die zur neuen Saison beginnen, sollen später in Kraft treten. Die FIFA schreibt aber auch: " Arbeitsverträge unterliegen dem nationalen Recht und der vertraglichen Autonomie der Parteien. " Und damit beginnen die Probleme, denn genau darauf pocht auch die Deutsche Fußballspieler-Vermittler-Vereinigung in einer Stellungnahme: " Die Laufzeit von Verträgen bestimmen die Vertragsparteien. " Mögliche Folgen:

Ein Spieler möchte möglicherweise nicht über den 30. Juni hinaus bei einem Klub spielen.

Ein Verein möchte möglicherweise Spieler loswerden und stimmt der Verlängerung nicht zu.

Ein Leihspieler wie beispielsweise Coutinho von Bayern München braucht noch die Erlaubnis des abgebenden Klubs, hier des FC Barcelona. Und der könnte dafür Geld verlangen.

In einer Liga wird vielleicht schon wieder gespielt und in der anderen nicht - bei einem Transfer zwischen zwei solchen Ligen soll der abgebende Verein laut FIFA Vorrang haben. Doch wird sich der neue Klub der Empfehlung fügen? Die FIFA kann das nicht bestimmen.

Fazit: Bei den Spielerverträgen gibt es zahlreiche Probleme, die die FIFA nicht lösen kann. Der Weltverband kann nur Empfehlungen aussprechen. Klubs und Spieler werden sich einigen müssen, alle müssen flexibel sein - oder ihre Anwälte anrufen.

2. "Gehaltsverzicht" bzw. Gehaltskürzungen

Das System Profifußball hatte in den vergangenen Jahren sehr viel Geld, derzeit wird ihm massiv Geld entzogen. Fernsehgelder fließen teilweise nicht, Sponsorenverträge können nicht erfüllt und Eintrittskarten nicht verkauft werden. Ablösesummen sinken, der Gegenwert der einst getätigten Investitionen der Klubs schwindet. Das bekommen auch Trainer und Spieler zu spüren, die teils sehr öffentlichkeitswirksam vom "Gehaltsverzicht" sprechen.

Die FIFA schreibt, dass sie Gehaltszahlungen genau wie den Fortbestand der Klubs sichern wolle. Das tut sie mit folgenden Empfehlungen: Die Klubs und ihre Angestellten sollen sich einigen, Alleingänge einer Seite möglichst unterbleiben. Der FC Sion in der Schweiz hatte zahlreiche Spieler entlassen, die eine Gehaltskürzung nicht hinnehmen wollten. Sollte dieses Beispiel Schule machen, wären wohl viele Gerichtsverfahren im europäischen Fußball die Folge. Außen vor sind dabei die Verbände. Oder wie der Weltverband selbst schreibt: " Die FIFA hofft, dass so für beide Seiten faire und ausgewogene Lösungen gefunden werden. " Hoffnung ist allerdings keine harte Währung.

Fazit: Auch hier hat die FIFA keine Macht, sondern formuliert nur einen Aufruf: Alle müssen Abstriche machen, wenn das System Profifußball finanziell in seiner bisherigen Form weiterlaufen soll. Wenn jemand diese Abstriche nicht machen will, kann es zu Konflikten kommen.