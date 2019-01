Vier Minuten später durften die Schalker Fans wieder jubeln. Nachdem William im Strafraum Allessandro Schöpf auf den Fuß gestiegen war, gab es Elfmeter. VfL-Torhüter Koen Casteels ahnte zwar die Ecke, hatte aber gegen Caligiuris platziert geschossenen Ball keine Chance.

Elvis rockt den VfL

Die Wolfsburger beeindruckte das wenig. Nahtlos knüpften sie zunächst an die guten Leistungen der Hinrunde an, die auswärts die beste ihrer Vereinsgeschichte war. Nach Flanke von Renato Steffen setzte Mehmedi den Ball aus spitzem Winkel an den Pfosten. Den Abpraller staubte Elvis Rexhbecaj zum Ausgleich ab. Der Treffer zeigte Wirkung, Schalke verfiel in Schockstarre. Nübel verhinderte den Rückstand, als Yannick Gerhardt (27.) nach feinem Pass in die Abwehrschnittstelle frei vor ihm auftauchte, Schalkes Schlussmann aber erneut stark parierte.

In der Folge kontrollierten die Wolfsburger das Spiel. Es dauerte bis zur 39. Minute, ehe die viel zu passiven Schalker wieder einmal gefährlich vors VfL-Tor kamen. Nach einem Freistoß von Caligiuri brachte Matija Nastasic frei vor Casteels den Ball aber aus fünf Metern nicht aufs Tor.

Rudy im Pech

Nach dem Seitenwechsel modifizierte Tedesco sein System: Benjamin Stambouli agierte als dritter Innenverteidiger, die Außen Caligiuri und Bastian Oczipka rückten weiter nach vorne. Und plötzlich lief's spielerisch und offensiv bei Schalke besser. Nach einer Flanke von Weston McKennie scheiterte Mark Uth (50.) mit einem Kopfball aus kurzer Distanz am glänzend aufgelegten Casteels. Nach der folgenden Ecke setzte Sebastian Rudy die Kugel per Kopf an die Latte.

Caligiuri sorgt für Ekstase

Erst in der 66. Minute wurde Wolfsburg wieder einmal gefährlich. Nach einem riskanten Rückpass von Nastasic knöpfte Wout Weghorst im Schalker Strafraum Salif Sané den Ball ab, setzte die Kugel aber aus spitzem Winkel neben den langen Pfosten. Als die Partie zu verflachen schien, sorgte Caligiuri für Schalker Ekstase: Nach Zuspiel von McKennie schlenzte er die Kugel rechts im Strafraum ins lange Eck, Casteels war machtlos.

Wolfsburg tat unterm Strich zu wenig, um Schalke noch einmal richtig in Verlegenheit zu bringen. In der Nachspielzeit vergab der eingewechselte Haji Wright freistehend sogar noch das 3:1. Und so stand am Ende der geglückte Schalker Start in die Rückrunde, der den Traum von der Aufholjagd lebendig hält.