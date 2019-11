Der FC Schalke 04 steht am Freitagabend (29.11.2019) in der Fußball-Bundesliga gegen Union Berlin vor einem richtungsweisenden Heimspiel. Nach der Vizemeisterschaft 2017/18 und dem nervenaufreibenden Abstiegskampf in der vergangenen Spielzeit wollen die Königsblauen ihren Anspruch auf einen Spitzenplatz in der Liga mit dem siebten Saisonsieg untermauern.

Der von Fortuna Düsseldorf verpflichtet Benito Raman, der nach drei Toren und zwei Vorlagen in den vergangenen vier Pflichtspielen endgültig auf Schalke angekommen zu sein scheint, spricht bereits von Europa, Amine Harit sogar schon von der Champions League. Der starke Saisonstart hat bei den Schalke-Spielern Begehrlichkeiten geweckt.