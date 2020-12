Kolasinac ist Schalkes neuer Hoffnungsschimmer im Abstiegskampf

Schalke hat den 27-jährigen Linksverteidiger für den Rest der Saison zurückgeholt. Er wird nach Angaben des Clubs vom Donnerstag vom englischen Verein FC Arsenal bis zum Sommer ausgeliehen.

Bereits von 2011 bis 2017 war der Nationalspieler Bosnien-Herzegowinas für den Revierclub aktiv gewesen. Über Details der Vereinbarung machten beide Clubs keine Angaben.

Vom Meister der A-Junioren zum Retter im Abstiegskampf

" Wir haben intensiv an der Rückkehr von Sead Kolasinac gearbeitet und sind richtig stolz, dass mit ihm ein echter Schalker Junge heimkehrt ", sagt Schalkes Sport-Vorstand Jochen Schneider.

Kolasinac verkörpere die Werte, " die im Kampf um den Klassenerhalt elementar sind: ein unbändiger Wille und ein starker Charakter. " In der Saison 2011/2012 führte er die U19 der Schalker als Kapitän zur A-Juniorenmeisterschaft, jetzt soll er helfen, den Klassenerhalt zu sichern.

Schalke in der Liga 29 Spiele ohne Sieg

Schalke steht in der Bundesliga nach 29 Spielen ohne Sieg unter enormen Druck. Bei dem Versuch, den Negativ-Rekord von Tasmania Berlin (31 Spiele ohne Sieg) nicht zu übernehmen und den Sturz in die Zweitklassigkeit zu verhindern, wird der kurz vor Weihnachten an Bord geholte neue Trainer Christian Gross alleine kaum helfen können.

So hatte sich der Schweizer zuletzt trotz der finanziell angespannten Lage beim Tabellenletzten Winter-Zugänge gewünscht - und jetzt den ersten bekommen. Vor allem auf den defensiven und offensiven Außenbahnen sieht Gross Handlungsbedarf. Da passt Linksverteidiger Kolasinac gut ins Bild.

Kolasinac will auf Großteil des Gehalts verzichten

Kolasinac war seit Längerem unzufrieden in London, wo er noch einen Vertrag bis 2022 besitzt. Verletzungsbedingt und wegen einer Covid-19-Erkrankung kam er in der laufenden Premier-League-Saison nur einmal am zweiten Spieltag zum Einsatz. Dazu absolvierte er einige Spiele in der Europa League.

Kolasinac wechselte 2017 von Schalke ablösefrei zu den Londonern. Für die Gunners absolvierte er 113 Spiele. Nicht ganz einfach wird die Finanzierung des Deals sein. Kolasinac muss sicher auf große Teile seines üppigen Gehalts verzichten. Laut "Bild" muss Schalke rund 2,4 Millionen Euro an Arsenal für ein halbes Jahr überweisen.

Tönnies stellt finanzielle Hilfe in Aussicht

Kolasinac wäre nach den DFL -Bestimmungen für die Transferphase im Winter frühestens bei der Heim-Premiere von Gross am 9. Januar gegen Hoffenheim für Schalke spielberechtigt.

Zuletzt hatte auch der langjährige Klubchef Clemens Tönnies finanzielle Hilfe angeboten. Bei einer entsprechenden Anfrage käme er " sicherlich ins Überlegen ", sagte der Fleischfabrikant, der im Juni sein Amt als Aufsichtsratsvorsitzender nach mehreren Eklats abgegeben hatte, im Interview mit RTL und n-tv. " Wir dürfen Schalke nicht untergehen lassen, da bin ich der allerletzte, der nicht hilft ", so Tönnies.

Stand: 31.12.2020, 16:47