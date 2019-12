Der FC Schalke hat den ersten Winter-Zugang perfekt gemacht. Wie der Bundesligist am Montag (23.12.2019) bekannt gab, wechselt Michael Gregoritsch auf Leihbasis vom FC Augsburg nach Gelsenkirchen. Die Leihe gilt zunächst bis zum 30. Juni 2020. Ob der Deal eine Kaufoption beinhaltet, blieb zunächst offen.

"Mit all seinen Qualitäten, die er bereits in der Bundesliga nachgewiesen hat, wird er unsere Offensive verstärken" , sagte Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider. Gregoritsch, der in Augsburg unter Trainer Martin Schmidt keine Rolle mehr gespielt hatte, will sich durch regelmäßige Einsätze für die EM im kommenden Jahr empfehlen.