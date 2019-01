Behrens am langen Pfosten

Für die Nürnberger war das eine denkbar schlechte Konstellation. Das Team tat sich danach noch schwerer, in der Offensive Ideen zu entwickeln gegen eine Hertha, die das Spiel nun ohne großen Aufwand kontrollierte. Nach einer weiteren guten Kombination versäumte Duda jedoch die Führung auszubauen, weil Mathenia diesmal mit dem Fuß abwehren konnte (29.).

Doch mehr Druck konnten die Berliner nicht aufbauen. Im gefrorenen Strafraum des FCN tauchten sie danach jedenfalls nicht mehr auf. Den Nürnbergern gelang das vor der Pause dann zumindest noch einmal. Die Hertha konnte eine Ecke nicht richtig verteidigen, dadurch bekam Eduard Löwen die Chance, den Ball in Richtung langen Pfosten zu bugsieren, wo Behrens ihn über die Linie drückte. Der Ausgleich war glücklich für den zumindest engagiert auftretenden Club und unnötig aus Sicht der Hertha.

Zweiter Schock für den Club

Die Berliner schlugen jedoch direkt nach der Pause zurück - und wie: Valentino Lazaro brachte den Ball von rechts halbhoch in den Nürnberger Strafraum, Ibisevic spielte mit der Hacke in den Lauf von Duda und der brachte den Ball mit der Innenseite des rechten Fußes aus 14 Metern im gegnerischen Tor unter. "Ich habe in der Halbzeit gesagt, wir müssen mehr aus dem Halbfeld flanken" , reklamierte Dardai den Treffer für sein Coaching. Es war jedenfalls ein tolles Tor und der zweite Schock für den Club. Diesmal erholten sich die Nürnberger nicht mehr davon. "Das 1:2 war eine zu schwere Hypothek" , musste auch Club-Trainer Köllner einräumen. Schließlich besiegelte Duda mit seinem zweiten Treffer die nächste Pleite der Franken. "Es gibt immer Hoffnung, sonst könnten wir ja das Fußballspielen einstellen" , sagte Nürnbergs Misidjan.