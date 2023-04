Fußball-Bundesliga FIFA-Urteil gegen 1. FC Köln - Präzedenzfall mit Happy End Stand: 04.04.2023 08:51 Uhr

Der 1. FC Köln wird nach aktueller Lage ein Jahr lang keine neuen Spieler verpflichten dürfen. Der Fall erinnert an den FC Nantes, der sich erfolglos gegen die Strafe wehrte - aber sportlich auf Kurs blieb.

Der 1. FC Köln erreichte am Sonntag (02.04.2023) durch einen Sieg im Elfmeterschießen gegen Hertha BSC das Pokalfinale, und das auch ohne seinen Stürmer Jaka Čuber Potočnik. Dass es sich dabei um die U19 der Kölner handeln muss, werden viel mehr Menschen wissen als noch vor einer Woche - alleine aufgrund der Nennung des Namens Potočnik.

Der Fall des 17 Jahre alten Slowenen beschäftigt den Klub und bedroht die sportlichen Ziele der Profis.

"Wir gehen davon aus, dass das Urteil revidiert wird"

Die FIFA kam zu dem Urteil, dass der 1. FC Köln den Spieler dazu angestiftet habe, seinen Vertrag bei seinem vorherigen Klub NK Olimpija Ljubljana ohne triftigen Grund zu kündigen, um von einem Tag auf den anderen (so war es in diesem Fall zeitlich tatsächlich) zum Bundesligisten zu wechseln.

Potočnik ist von der FIFA für vier Monate gesperrt worden. Weitaus schlimmer für den Klub: Der Weltverband verhängte für die kommenden beiden Transferperioden ein Registrierungsverbot. Heißt: Köln hat im Sommer 2023 und Winter 23/24 praktisch keine Chance, geeignete Spieler zu verpflichten.

Der Klub kündigte an, vor den Internationalen Sportgerichtshof CAS zu ziehen. "Wir gehen davon aus, dass das Urteil revidiert wird", sagte Trainer Steffen Baumgart am Sonntag nach dem 0:0 der Profis gegen Borussia Mönchengladbach.

Der FC Nantes und Ismaël Bangoura

Werden Juristen gefragt, wie sie die Chancen des FC vor dem CAS sehen, gibt es verschiedene Ansichten. Dass Baumgart recht behalten wird, hält niemand für sicher.

Jeder Fall ist anders, und daher kann auch der Rechtsstreit mit den Parteien FIFA, FC Nantes und Al Nasr SC keinen Beleg dafür bringen, dass die Kölner mit der zunächst verhängten Strafe leben müssen. Aber die Parallelen sind bemerkenswert.

Der Fall reicht zurück ins Jahr 2011. Es geht um den Spieler Ismaël Bangoura, einen im Januar 1985 geborenen Profi aus Guinea, der auch für die A-Nationalmannschaft seines afrikanischen Heimatlandes spielte.

Bangoura wechselte 2010 von Stade Rennes aus Frankreich für eine Ablöse von sieben Millionen Euro zum SC Al Nasr. Die Summe ist dokumentiert in einem Urteil des CAS. Detailliert wird darin auch beschrieben, um was sich Bangoura und der Klub aus Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten in den folgenden Monaten stritten.

Angestellt oder vertragslos?

Bangoura jedenfalls dachte und behauptete, er habe den Vertrag bei Al Nasr außerordentlich, aber rechtmäßig gekündigt, weil der Klub gegen die Inhalte verstoßen habe. Unter anderem sollen Zahlungen nicht rechtzeitig erfolgt sein. Der Klub wies die Vorwürfe von sich.

Am 31. Januar 2012 unterschrieb Bangoura beim FC Nantes. Nicht erlaubt, so die FIFA, denn es habe keinen triftigen Grund gegeben, den Vertrag bei Al Nasr zu kündigen.

Der Weltverband belegte den Klub im Februar 2013 mit dem Registrierungsverbot für zwei Perioden, genau wie nun den 1. FC Köln.

Zeitgewinn vor ordentlichem Gericht

Nantes beantragte, wie es auch die Kölner beabsichtigen, einstwiligen Rechtsschutz, also aufschiebende Wirkung. Gleichzeitig klagte der Klub aber auch vor dem Schweizer Bundesgericht gegen die FIFA. Diese Klage war erfolgreich, denn die Strafe wurde zwischenzeitlich ausgesetzt. So gewann Nantes Zeit und verpflichtete Spieler im Wissen, dass nach einem Urteil des CAS ein Registrierungsverbot erfolgen könnte. So kam es dann auch. Für die Saison 2014/15 zog der Klub fast ausnahmlos Spieler aus der eigenen zweiten Mannschaft hoch.

Im Sommer 2013 hatte der FC Nantes trotz des schwelenden Rechtsstreits den Aufstieg in die Ligue 1 gefeiert. Seitdem spielt er ohne Unterbrechung in der höchsten französischen Liga, gewann 2022 sogar den Pokal. "Die Strafe schwebte zwei Jahre über unserem Kopf und ehrlich gesagt waren wir schon lange davon überzeugt, dass sie nicht aufgehoben würde. Also haben wir uns entsprechend organisiert" , sagte Nantes' Geschäftsführer Franck Kita im Frühjahr 2014.

Heilende Wirkung

Das Urteil des CAS, das die harte FIFA-Strafe bestätigte, hatte keine sportlich negativen Folgen. Beobachter aus Nantes sind sogar der Meinung, dass das Registrierungsverbot eine heilende Wirkung gehabt hätte. So sei der Verein gezwungen gewesen, Spieler aus der eigenen Akademie auszubilden und in die Profimannschaft zu integrieren. Einer davon war Amine Harit, der dem Verein acht Millionen Euro Ablöse brachte, als er 2017 vom FC Schalke 04 verpflichtet wurde.

Jeder Fall ist anders. Aber eine kleine Beruhigung für den 1. FC Köln dürfte sein, dass die U19 des Klubs derzeit äußerst erfolgreich ist. Nach dem Einzug ins Pokalfinale steht am Sonntag (09.04.2023) das Hinspiel im Halbfinale der Deutschen Meisterschaft gegen den 1. FSV Mainz 05 an - ohne Jaka Čuber Potočnik.