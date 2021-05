Die Ausgangslage

Der FC geht als Tabellen-17. in dieses "Endspiel" um den Klassenerhalt. Das heißt nichts anderes, als dass er auf Schützenhilfe angewiesen ist. Gewinnt also die Konkurrenz aus Bremen und Bielefeld ihre Spiele, wäre Köln auch bei einem eigenen Sieg gegen den FC Schalke abgestiegen. Ein Sieg ist also ein Muss, selbst ein Remis reicht nicht wegen der schlechteren Tordifferenz gegenüber Werder.

Ein Vorteil der Kölner könnte sein, dass sie in Schalke auf einen Gegner treffen, für den es um nichts mehr geht. Werder Bremen (Borussia Mönchengladbach) und Arminia Bielefeld (VfB Stuttgart) spielen dagegen gegen Teams, die noch Ambitionen auf Tabellenplatz 7 und damit die Teilnahme an der Conference League haben. Allerdings ärgerten die Schalker zuletzt die Eintracht aus Frankfurt auch gehörig.

Der Endspielplan

FC-Trainer Friedhelm Funkel fordert "volle Attacke" von seinen Spielern. "Wir müssen von Anfang an hellwach sein." In Berlin beim 0:0 gegen die Hertha taktierte Köln und war darauf bedacht, nur nicht zu verlieren. Dieses Vorgehen muss jetzt über den Haufen geschmissen werden. "Wir werden von Beginn an aggressiv nach vorne spielen. Wir gehen ins Risiko und werden keinen Ball verloren geben", wird Funkel im "kicker" zitiert.

Auf der Pressekonferenz am Donnerstag (20.05.2021) verbreitete der FC-Trainer Optimismus: "Wir hatten eine sehr gute Woche bisher, wir hatten Spaß und haben auch mal nicht an Fußball gedacht." Im Team herrsche eine gute Stimmung. Je näher die Partie gegen Schalke rücke, desto größer sei natürlich der Fokus auf das Spiel, sagte Funkel.

Die Personallage

Aufgrund von Sperren sind Ellyes Skhiri und Ismail Jakobs gegen Schalke nicht dabei. Als mögliche Skhiri-Vertreter kommen Elvis Rexbhbecaj, Max Meyer und Salih Özcan in Frage, wobei Rexbhbecaj aufgrund einer leichten Blessur zuletzt nicht voll trainieren konnte. Sorgen bereitete dem Trainerteam zur Mitte der Woche auch Stürmer Sebastian Andersson wegen seiner anhaltenden Knieprobleme. Eine endgültige Entscheidung über die Startelf wird also wohl frühestens am Freitag (21.05.2021) fallen.

Der Hoffnungsträger

Jonas Hector ist die Säule im Spiel der Kölner, was zuletzt beim 2:1 gegen RB Leipzig sichtbar wurde, als der Ex-Nationalspieler beide Tore schoss. In Berlin musste Hector pausieren, weil er sich beim 1:4 gegen Freiburg eine tiefe Risswunde am Bein zugezogen hatte. Jetzt ist die Hoffnung groß, dass er für das Schalke-Spiel zurückkehrt. Am Mittwoch absolvierte der Mittelfeldmann eine individuelle Trainingseinheit, um tags darauf wieder ins Mannschaftstraining einzusteigen.

Stimmen zum Abstiegsgipfel

FC-Manager Horst Heldt glaubt an die Rettung: "Wir dürfen nicht so tun, als sei das Kind schon in den Brunnen gefallen. Dieses Schalke-Spiel ist eine Chance. Die Mannschaft hat in den letzten Monaten oftmals bewiesen, dass sie in Drucksituationen performt hat. Ich bin davon überzeugt, dass wir gut vorbereitet sind."

Kölns Rekordspieler und ehemalige Vizepräsident Toni Schumacher meint, dass es nur über Kampf, Einsatz und Engagement gehen kann: "Leistungen wie in Augsburg nach der Pause oder gegen Freiburg vor dem Wechsel sind schlicht verboten. Gerade Jonas Hector sehe ich in der Pflicht, vorne weg zu marschieren."

mick | Stand: 20.05.2021, 10:20