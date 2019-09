Werner Wolf ist neuer Präsident des 1. FC Köln. Der 63-Jährige wurde am Sonntag (08.09.2019) auf der Mitgliederversammlung zusammen mit seinen Vize-Präsidenten Jürgen Sieger und Eckhard Sauren mit 78,22 Prozent der Stimmen gewählt. Das Trio war vom Mitgliederrat aufgestellt worden und ohne Gegenkandidaten. "Das ist ein überwältigendes Ergebnis, mit dem wir alle nicht gerechnet haben" , sagte Wolf.

Der alte Vorstand um den schon im März zurückgetretenen Werner Spinner und dessen Vize-Präsidenten Toni Schumacher und Markus Ritterbach war seit 2012 im Amt. Der ehemalige Brauerei-Geschäftsführer Wolf war im Jahr 2011 schon einmal interimistisch Präsident des FC. Der FC vergütet die Vorstands-Arbeit mit 150.000 Euro für den Präsidenten und 100.000 Euro für seine Stellvertreter. Dachfondsmanager Sauren will aus persönlichen Gründen bis auf Weiteres auf die Vergütung verzichten.

Rutemöller wird Berater