Keine weiteren Coronafälle beim 1. FC Köln

Der FC hatte am Sonntag (03.05.2020) nach eigenen Angaben erneut die Mannschaft sowie Trainer- und Betreuerstab auf COVID-19 von einem Labor testen lassen. Trainer Markus Gisdol wollte am Montagnachmittag wieder in Gruppen trainieren lassen; die Einheit ist nicht öffentlich.

Das medizinische Konzept der Deutschen Fußball Liga (DFL) sieht engmaschige Tests als Voraussetzung für den Sonderspielbetrieb in der Liga vor. Nur Spieler, die zwei aufeinanderfolgende negative Tests auf COVID-19 aufweisen, dürfen trainieren und spielen.

Vergangenen Donnerstag waren beim 1. FC Köln drei Personen, zwei Spieler und ein Physiotherapeut, positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die drei waren symptomfrei und begaben sich in eine 14-tägige häusliche Quarantäne.

Anschließend hatte sich der FC-Spieler Birger Verstraete in einem Interview in Belgien besorgt und kritisch geäußert. Er hatte vor den Tests mit zwei Infizierten gemeinsam trainiert, auch zu der dritten Person habe er Kontakt gehabt. Seine Lebensgefährtin zählt zur Hoch-Risiko-Gruppe.

sid/dpa | Stand: 04.05.2020, 10:32