Ellyes Skhiri beseitigte die Zweifel, ob es denn wirklich drei Punkte geben würde. In der 89. Minute erzielte er das 3:1 gegen die SpVgg Greuther Fürth. Danach wurde es politisch. "Steffen Baumgart wird Kanzler!" , stimmten sehr viele der sehr, sehr vielen Zuschauer im Stadion in Müngersdorf an.

Dank der neuen Coronaverordnung in Nordrhein-Westfalen durften 40.000 Fans in die Arena, und die meisten von ihnen fanden Gefallen an der euphorischen Stimmung und dem originellen Gesang.

"Erstmal runterkommen"