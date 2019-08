1. FC Köln gegen BVB vor Mammutaufgabe

Freitagabend, Flutlicht, Feierstimmung - Borussia Dortmund heißt der Gegner des 1. FC Köln beim Heim-Debüt in der neuen Bundesliga-Saison. Der BVB peilt in Köln den zweiten Sieg an. Kapitän Marco Reus ist FC-Spezialist. | wdr