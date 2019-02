Arbeitssieg. Das klingt nach Dreck und Schmiere und ist etwas, das man nicht als Erstes mit dem FC Bayern München in Verbindung bringt. Aber den Arbeitssieg hat der Meister durchaus auch im Repertoire. "Ja, das müssen auch wir manchmal tun" , sagte Bayerns Trainer Niko Kovac nach dem 1:0 der Münchener gegen Hertha BSC . Einem Arbeitssieg mit dem passenden Treffer. Javier Martinez hatte den nahezu fehlerfreien Berliner Abwehrriegel mit einem Kopfball nach einer Ecke geknackt (62.). Ein Tor, das den Druck auf Tabellenführer Borussia Dortmund weiter erhöht, mit dem die Bayern nun zumindest vorübergehend punktgleich sind.

Berlin mit "Nervensägen"-Strategie

Wer dominante Bayern gegen einen defensiven, abwartenden Gegner erwartet hatte, sah sich zunächst getäuscht: Die Hertha attackierte den Favoriten früh, meist schon am oder sogar im gegnerischen Strafraum. Mit bissiger Zweikampfführung und stetiger Überzahl in Ballnähe gelang es Berlin, die Münchner in die Defensive zu drängen. Das Aufbauspiel der Bayern wurde so unterbunden, flüssige Kombinationen der Roten fanden so gut wie gar nicht statt. In der elften Spielminute führte diese "Nervensägen"-Strategie erstmals zum Erfolg für die Hertha, doch Schütze Davie Selke stand zuvor im Abseits - sein Treffer wurde zu Recht nicht anerkannt.

Chancen der Hausherren entwickelten sich eher zufällig oder durch Einzelaktionen. So etwa bei Joshua Kimmich (14.), Robert Lewandowski (16.) oder Serge Gnabry (21.). Meist aber stand die Berliner Fünferreihe um Fabian Lustenberger sicher. Die beste Gelegenheit in der ersten Hälfte hatte die Hertha: Nach Doppelpass mit Marko Grujic kam Salomon Kalou zum Abschluss, doch Jérôme Boateng klärte kurz vor der eigenen Torlinie (28.).

Kimmich klärt in höchster Not