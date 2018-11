Es ist schwer vorstellbar, dass diese Analyse angesichts von mittlerweile neun Punkten Rückstand auf Tabellenführer Borussia Dortmund ergibt, dass Kovac weitermachen darf.

Fortuna-Coach Funkel kritisiert Bayerns Innenverteidiger

Auch wenn der 47-Jährige noch am Wochenende externe Unterstützung erhielt. Etwa von Düsseldorfs Trainer Friedhelm Funkel, der es sich nicht nehmen ließ das Abwehrverhalten von Münchens Innenverteidiger Jerome Boateng vor dem Ausgleichstreffer der Fortuna zum 3:3 zu kritisieren.

"Da kann kein Trainer der Welt etwas für, wenn Boateng auf Abseits spielt, nur weil er zu bequem ist, hinterherzurennen. Da geht er zwei Schritte nach vorne und will dem Laufduell mit Lukebakio aus dem Weg gehen. Einem solchen Weltklasse-Spieler darf so etwas nicht passieren" , stellte Funkel fest, um gleich auch noch den Verlust der Grundschnelligkeit aller Münchener Innenverteidiger von Boateng über Mats Hummels bis zu Niklas Süle zu konstatieren und deren Stellungsspiel zu bemängeln.

Versäumnisse der Klub-Führung

Zur Hilfe eilte Kovac auch Fredi Bobic. Der Sportdirektor von Eintracht Frankfurt, wo Kovac bis zu seinem Wechsel nach München tätig war, betonte am Sonntag (25.11.18) in einer TV-Talkshow: "Ihn als einziges Problem hinzustellen, das sehe ich komplett anders. Ein neuer Trainer hin oder her: Was soll der erstmal besser machen?"

Das ist eine Frage, die sich auch die Bayern-Bosse stellen dürften, zumal auch sie Kovac nicht alleine für die Krise verantwortlich machen. Bei der internen Analyse werden sie auch ihren eigenen Anteil an der Krise in den Blick nehmen. Sie haben es versäumt, den nötigen Umbruch in der Mannschaft einzuleiten.

Dass die Mannschaft dringend eine Auffrischung brauchte, war eigentlich nicht zu übersehen. Denn selbst unter Jupp Heynckes, der das Team in der vergangenen Saison noch einmal aus ihrer Lethargie reißen konnte, fiel die Mannschaft nach dem Aus im Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid auseinander.

Aber statt dem neuen Trainer einen aufgefrischten Kader hinzustellen, reduzierten die Klubchefs die Zahl der Spieler, verzichteten weitgehend auf Neuverpflichtungen und verlängerten stattdessen die Verträge mit den alternden Flügeln Arjen Robben und Franck Ribéry.

Hasenhüttl und Zidane als Kandidaten

Die Spieler, so heißt es, rücken bereits vom Trainer ab. Große Teile der Mannschaft hätten sich nach der Partie gegen in der Kabine gegen Kovac ausgesprochen hätten - als dieser gerade nicht im Raum war, berichtete die "Bild"-Zeitung.

Hoeneß hatte jedoch betont: " Wir werden sicherlich nicht die Kabine benutzen, um die Mannschaft nach dem Trainer zu fragen." Die Meinung der Profis werde aber "selbstverständlich" gehört. Nach Informationen der "Süddeutschen Zeitung" ist das zuletzt bereits in aller gebotenen Diskretion geschehen.

Bleibt allerdings die Frage, was ein neuer Trainer besser machen könnte als Kovac, aber vor allem wer. Viele Kandidaten gibt es derzeit nicht. Dem in München wohnende Ralph Hasenhüttl fehlt wie Kovac die Erfahrung auf dem bei Bayern verlangten Niveau. Es ist daher fraglich, ob sich Hoeneß, der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge und Sportdirektor Hasan Salihamidzic auf diese Variante einlassen.

Wenger als wahrscheinlichste Option

Der "Kicker" bringt den Franzosen Zinedine Zidane ins Spiel, dessen Name im Zusammenhang mit dem FC Bayern immer wieder falle. Zidane dürfte sich allerdings ganz genau überlegen, ob er eine Mannschaft übernimmt, die ihre besten Tage bereits hinter sich hat.

Am wahrscheinlichste gilt deshalb wohl die dritte mögliche Option: Der Franzose Arsène Wenger soll nach Informationen der "Bild" einer der Top-Kandidaten in München sein. Für Wenger spricht die internationale Erfahrung. Allerdings war der 69-Jährige, der 20 Jahre lang die Geschicke des FC Arsenal bestimmte, war dort zuletzt auch nicht gerade als Innovator aufgefallen.

Wenger wäre eine Art Heynckes-2.0-Lösung. Diese könnte dem FC Bayern die Saison vielleicht noch retten. In die Zukunft weisen würde eine Verpflichtung Wengers allerdings nicht. Aber darüber, dass ein Trainerwechsel die Probleme des FC Bayern nicht lösen wird, besteht ja Einigkeit.

Stand: 26.11.2018, 09:46