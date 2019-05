In der Münchner Arena war es nur drei Minuten spannend. Nach dem Frankfurter Ausgleich durch Sébastien Haller (50.) hätte das Spiel kippen können - doch die Bayern reagierten abgezockt und machten mit einem Doppelschlag druch David Alaba (53.) und Renato Sanches (58.) alles klar. Kingsley Coman hatte die frühe Führung für die Münchener erzielt (4.), Franck Ribéry und Arjen Robben stellten in ihrem letzten Spiel für den FC Bayern den Endstand her (72./78.).

Frankfurt zu harmlos gegen dominierende Bayern

Es war ein insgesamt hochverdienter Sieg für die Münchener. Sie waren über die gesamte Partie hinweg die klar bessere Mannschaft. In der ersten Hälfte versäumten sie es allerdings, das Spiel zu entscheiden, nach der Führung ließen sie beste Chancen aus - so vergaben Lewandowski und Gnabry hochkarätige Möglichkeiten gegen harmlose Frankfurter.