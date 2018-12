Moral gezeigt, einen Zwei-Tore Rückstand aufgeholt, doch auch im achten Anlauf in Folge gab es für den FC Augsburg keinen Bundesliga-Sieg. Mit ein wenig Glück siegte der VfL Wolfsburg 3:2 (2:0) und überwintert auf dem fünften Rang. Josuha Guilavogui (33.) und William (41.) sorgten für eine scheinbar komfortable Wolfsburger Pausenführung. Rani Khedira (49.) und der eingewechselte Sergio Cordova (58.) glichen für den FCA aus, ehe Yannick Gerhardt (89.) doch noch der Siegtreffer für den VfL gelang. Konsequenz: Augsburg befindet sich in akuter Abstiegsgefahr.

"Augsburg hat das in der zweiten Halbzeit sehr gut gemacht. Der Siegtreffer war dann am Ende sicher glücklich für uns, auch wenn es für mich langsam mal Zeit war, ein Tor zu schießen" , freute sich Siegtorschütze Gerhardt. "Geil, in der 89. Minute noch so einen Konter zu machen. Die Emotionen sind danach noch einmal größer" , sagte VfL-Torwart Koen Casteels.