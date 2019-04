Nagelsmann: "Unglaublich mutig und souverän"

FCA-Trainer Baum räumte denn auch ein: "Wir haben heute relativ viele falsche Entscheidungen getroffen und Fehlpässe gespielt. Im Defensivverhalten sind wir immer ein bisschen zu spät gekommen. Heute hat uns etwas die Frische gefehlt." Kollege Nagelsmann sagte: "Wir haben unglaublich mutig und souverän von hinten herausgespielt. In der zweiten Halbzeit wollten wir auf Konter spielen, das ist uns neben dem Ballbesitzspiel sehr gut geglückt."

Kramaric jubelt früh

Nach der frühen Hoffenheimer Führung durch Kramaric' neuntes Saisontor sah es so aus, als würde das Nagelsmann-Team schon vor der Pause für klare Verhältnisse sorgen. Aber die TSG ging sorglos und verschwenderisch mit ihren vielen Torchancen um und hielt den FCA damit lange im Spiel. Exemplarisch dafür war eine Szene aus der 25. Minute: Erst scheiterte Belfodil aus halbrechter Position an Kobel, dann lenkte der Augsburger Schlussmann auch noch den Nachschuss von Kramaric an die Unterkante der Latte.

Augsburg müde und ausgelaugt

Augsburg hingegen tat sich schwer damit, überhaupt Torchancen herauszuspielen. Die erste gute Möglichkeit hatte Michael Gregoritsch, der aus kurzer Distanz knapp über die Latte köpfte. Da lief bereits die 52. Minute. Den bayrischen Schwaben steckte unübersehbar noch das unglücklich nach Verlängerung verlorene Pokal-Viertelfinale gegen RB Leipzig vom Dienstag (02.04.2019) in den Knochen.

Belfodils cooler Hattrick

Als Kerem Demirbay nach einer guten Stunde präzise auf den langen Pfosten flankte, von wo Belfodil per Flugkopfball das 2:0 erzielte, war die Partie praktisch endgültig entschieden. Für den Algerier war es Saisontreffer Nummer elf - und es sollte nicht sein letzter Streich an diesem Nachmittag sein. Zunächst vollendete er eine Vorlage von Florian Grillitsch eiskalt. Danach stellte er den 4:0-Endstand her, als er einen Konter überlegt per Flachschuss ins linke Eck abschloss.

Augsburg spielt nun am Sonntag (14.04.2019) um 18 Uhr bei der Frankfurter Eintracht. Am selben Tag bereits um 13.30 Uhr empfängt Hoffenheim die Berliner Hertha.