Euphorie bei der Fortuna, Tristesse beim FC Augsburg: Aufsteiger Düsseldorf gewann zum Rückrundenauftakt beim FCA mit 2:1 (1:0). Die Augsburger blicken nun schon auf neun sieglose Spiele zurück. Marvin Ducksch brachte die Fortuna per Kopf in Führung (45.), Jonathan Schmid (64.) gelang per Freistoß der zwischenzeitliche Ausgleich, ehe der eingewechselte Benito Raman (89.) den vierten Düsseldorfer Sieg in Folge herausschoss. Das hatte es dort zuletzt 1991 gegeben.

"Der Trainer Friedhelm Funkel steht nicht im Fokus" , hatte Friedhelm Funkel vor seinem 100. Spiel auf der Düsseldorfer Trainerbank klargestellt. Der Hickhack um seine Vertragsverlängerung bis 2020, die nur im Falle des Klassenerhalts gültig ist, hatte bei den Rheinländern in der Winterpause für ein Beben gesorgt.