Das 2:1 (1:0) für den FCA war am Ende nicht einmal unverdient. Dortmund hatte zwar deutlich mehr vom Spiel, aber die zuletzt in Freiburg mit 1:5 zerbeulten Augsburger rannten, kämpften, gaben alles - und waren bei ihren wenigen Abschlussaktionen eiskalt.

Starker Kobel und Missgeschicke im Abschluss

Dabei hatte Dortmund zu dieser Partie den Hoffnungträger zurück auf dem Rasen: Kapitän Marco Reus stand nach seiner Muskelverletzung erstmals wieder in der Startelf. Und der Kapitän hatte in der 8. Minute auch gleich die erste Großchance, scheiterte aber aus kurzer Distanz an Kobel. Der BVB blieb am Drücker, hatte aber zu wenig Klarheit in seinen Aktionen - und geriet in der 24. Minute überraschend in Rückstand: Nach einem schweren Patzer von Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou erzielte der Ex-Dortmunder Ji nach einem Gestocher am Fünfmeterraum das 1:0 für Augsburg.