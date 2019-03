Schon am Wochenende auf dem Relegationsplatz?

Was der FCA braucht, ist ein Ruck, der durch das Team geht. Doch der bleibt aus. "Worten müssen Taten folgen", fordert Reuter im Hinblick auf die Beteuerungen der Profis, es in Zukunft besser machen zu wollen. Er beschwört "die Grundtugenden" und spricht in jener "Kratzen-beißen-spucken-Rhetorik" , die im Abstiegskampf Standard ist.

Dass die Augsburger schon am Wochenende auf Platz 16 rutschen ist nicht unrealistisch. Sollten sie gegen Dortmund verlieren und der VfB Stuttgart am Sonntag Hannover schlagen, dann ist es passiert. Doch Augsburg hat es auch dann noch in der Hand, denn die Spiele gegen die direkten Konkurrenten stehen noch aus. Am 26. Spieltag kommt Hannover, danach geht es nach Nürnberg, in Runde 30 muss das Team dann daheim gegen den VfB Stuttgart ran.

Statistik macht Mut

Was Mut macht, ist ein Blick in die Statistik. Nur einmal in der Geschichte der Bundesliga stand ein Tabellen-15. nach dem 23. Spieltag schlechter da. Und das war der FC Augsburg. 2012/13 waren die Schwaben mit ebenfalls 18 Punkten 16. Am Ende schafften sie mit 33 Zählern direkt den Klassenerhalt.

sid/dpa/red/vdv | Stand: 28.02.2019, 11:25