sportschau.de: Herr Biermann, was zeichnet den Fußball-Lehrer Lucien Favre aus?

Christoph Biermann: Er ist einerseits jemand, der für Fußball steht, weil er selbst ein sehr guter Mittelfeldspieler gewesen ist. Er liebt Fußballer, die das Spiel verstehen, die ein Gespür für Räume und Situationen haben. Er ist nicht jemand, der wie andere Kollegen über die Idee kommt, wie man gegen den Ball spielt und wie man das gegnerische Spiel lahmlegt. Der Fußball von Lucien Favre führt dazu, dass man ihn sich gerne anschaut. Trotzdem ist er gleichzeitig jemand, der ein tiefes Verständnis für die Defensive des Spiels hat. Und er ist jemand, der in all seinen Stationen überraschend und über die Maßen erfolgreich gewesen ist.

sportschau.de: In Ihrem Buch "Matchplan" widmen Sie ihm ein ganzes Kapitel. Würden Sie das mal zusammenfassen?

Biermann: Es gibt einen neuen Wert im Fußball, der "Expected Goals" heißt. Das ist so etwas wie ein Chancen-Indikator. Das ist ein hilfreicher Wert, um ein Gespür zu bekommen oder sich auch noch einmal abzusichern, ob eine Mannschaft wirklich glücklich gewonnen hat.

Bei Lucien Favre passiert aber jetzt etwas Verblüffendes. Wenn man sich diese Expected Goals anschaut, also die Qualität seiner Torchancen und die Zahl der realen Tore, die seine Mannschaften schießen oder kassieren, müsste man denken, dass Lucien Favre der größte Glücksritter in der Geschichte des Fußballs ist - weil er immer mehr herausbekommt als hineingegeben wird. Das konnte man in Mönchengladbach und in Nizza sehen, und das kann man jetzt auch wieder bei Borussia Dortmund sehen.