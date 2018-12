Als "Borussia Schalke" ein neues Wir-Gefühl schuf

TV-Teams besuchten Kneipen, in denen sich königsblau und schwarz-gelb gekleidete Fans gemeinsam über die Erfolge ihrer Klubs freuten. "Der Spiegel" berichtete von einem Abend im "Stolleneck" in der Dortmunder Nordstadt am Abend des Schalker Triumphs: " Über dem Tresen spannt sich ein meterlanger Borussia-Schal, darunter hängt ein Bild des Jungmillionärs Andreas Möller im schwarz-gelben Trikot. Doch aus dem Kasten an der Wand dröhnt es: 'Steh auf, wenn du ein Schalker bist. '"

" Sind eben auch Malocher "

Zu Wort kommen zwei Fans, die ausdrücken, was zwischen Kamp-Lintford und Unna sehr viele Menschen empfanden: Früher da sei die Luft zwar schlechter gewesen, aber alles irgendwie besser. Den Schalkern gehe es ähnlich. " Die sind eben auch Malocher. "

Stand: 05.12.2018, 19:03