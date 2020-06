Die Deutsche Fußball Liga (DFL) und die 36 in ihr organisierten Klubs wollten Menschenansammlungen rund um die nahezu leeren Stadien während der Bundesligaspiele unbedingt verhindern.

"Es gab keine Beanstandung von irgendeiner Seite", sagte Unions Pressechef Christian Arbeit. "Die Polizei war anwesend und hat keine Platzverweise ausgesprochen." Das bestätigte die Polizei am Montag (08.06.). Eine mögliche Aufstockung der Einsatzkräfte beim nächsten Heimspiel des Bundesliga-Aufsteigers gegen den SC Paderborn am 16. Juni schloss ein Polizeisprecher aber nicht aus. " Das ziehen wir in Betracht. Es gibt eine fortdauernde Lagebewertung ", hieß es auf Anfrage.