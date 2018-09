Fanproteste kommen für den DFB zur Unzeit

Für Markus Stenger ist die Sache klar: Die Bewerbung für die WM 2024 sei " keine alleinige Bewerbung des DFB , sondern eine des gesamten Landes ", sagte der Leiter des DFB -Bewerbungsverfahrens in einem Interview vor wenigen Tagen. Das stimmt zumindest formal so nicht: Offiziell bewirbt sich der DFB . Und auch der zweite Hinweis Stengers, dass die Zustimmungswerte in der Bevölkerung hoch seien, kann zumindest angezweifelt werden.

Denn die Bilder des vergangenen Wochenendes sprechen eine andere Sprache - die Zustimmungswerte in den Stadien scheinen nicht sonderlich hoch. In den Fankurven der ersten drei Fußball-Ligen waren vielmehr Protest und Ablehnung sichtbar. In Stuttgart hielten die Fans ein riesiges Banner mit dem Schriftzug "United by money - korrupt im Herzen Europas" hoch, in Anlehnung an die Bewerbungskampagne "United by football – vereint im Herzen Europas". "Wir brauchen keine gekaufte EM , sondern Veränderungen", forderten Gladbacher Fans in Berlin.

Vielfältiger Protest in der englischen Woche

Die Aktion kommt für den DFB zur Unzeit: Am Donnerstag wird am UEFA-Sitz in Nyon über die EM-Bewerbung entschieden. Kurz vor dem finalen Akt holen die Verantwortlichen noch mal die große Werbetrommel raus und wollen im Herzen des Fußball werben. Bereits am vergangenen Wochenende war DFB -Aktionsspieltag mit gemeinsamen Mannschaftsfotos und schwarz-rot-goldenen Ärmellogos.

Die dazu passenden emotionalen Bilder von einem fußballbegeisterten Land, das geschlossen die Ausrichtung der EM 2024 befürwortet, liefern die Fans nicht: Auch für die Englische Woche hat das Fanbündnis "Fanszenen Deutschlands" Protest angekündigt. Die Maßnahmen sollen in den verschiedenen Stadien von schweigendem Boykott wie in München oder in Bremen bis zu lautstarkem Protest reichen, erklärt der Mönchengladbacher Fan Markus Weiler sportschau.de.