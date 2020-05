Am kommenden Samstag (16.05.2020) geht es also tatsächlich wieder los: Nach mehr als zwei Monaten Unterbrechung wegen der Corona-Pandemie nehmen die Bundesliga und die 2. Bundesliga wieder den Spielbetrieb auf.

In beiden Profligen soll der Rest der Saison in der ursprünglich angesetzten Spieltags-Reihenfolge über die Bühne gehen. In beiden Profiligen geht es demnach mit dem 26. Spieltag weiter. In der Bundesliga stehen sechs Partien am Samstag auf dem Programm, darunter gleich das brisante Revierderby Dortmund gegen Schalke 04, und zwei am Sonntag, dazu noch am Montagabend das Spiel zwischen Bremen und Leverkusen. In der 2. Liga finden vier Spiele am Samstag und die übrigen fünf am Sonntag statt.

Genaue Termine für Spieltage 27 bis 34 stehen noch aus

Der 26. Spieltag ist bislang als einziger fest terminiert. Einen Termin für die Ansetzung der Spiele an den darauffolgenden Spieltagen, bei denen es laut Deutscher Fußball Liga (DFL) wie bisher auch Spiele am Freitagabend geben wird, hat die Liga-Zentrale noch nicht bekannt gegeben.

Englische Wochen am 26./27. Mai und 16./17. Juni

Der 30. Juni gilt als das kritische Datum der Profibranche, denn dann enden Spielerverträge. Damit die Saison - oder zumindest der 34. Spieltag - bis dahin zu Ende gespielt ist, müssen bei noch neun ausstehenden Spieltagen in jedem Fall Spiele unter der Woche stattfinden.

Die DFL hat zwei englische Wochen mit Spielen am Dienstag und am Mittwoch angesetzt: Für den 26. und 27. Mai - unter anderem mit dem Duell zwischen Borussia Dortmund und Bayern München - sowie für den 16. und 17. Juni, dann steigt unter anderem das Derby zwischen Leverkusen und Köln. Auch für das ausstehende Nachholspiel Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt ist ein Termin unter der Woche eingeplant, der 2. oder 3. Juni.

Letzter Bundesliga-Spieltag am 27. Juni

Eine weitere Entzerrung mit noch mehr Spielen unter der Woche hat DFL-Boss Christian Seifert in dem verabschiedeten "Regelspielplan" ausgeschlossen. Einen reibungslosen Verlauf vorausgesetzt, wird das Saisonfinale in den beiden Profiligen am 27. Juni (Bundesliga) und am 28. Juni (2. Bundesliga) steigen.