Exportschlager Fußballer: Deshalb verlassen so viele deutsche Spieler die Bundesliga

Mittlerweile spielen zehn der 19 wertvollsten deutschen Fußballer im Ausland (Quelle: transfermarkt.de). Die deutschen Talente sind ein echter Exportschlager. Und die Beweggründe der jungen Spieler, den Sprung in die europäischen Topligen zu wagen, sind nachvollziehbar. "Man fängt bei Null an, egal was man vorher hier erreicht hat, das schult die Persönlichkeit" , meint Bundestrainer Löw. Und Verteidiger Antonio Rüdiger vom FC Chelsea fügt an: "Es hilft einfach, ein Mann zu werden. Also mir hat das gut getan, und ich denke für die jetzige Generation, die jüngeren Spieler, ist das gar nicht mal so schlecht."

Rüdiger: Die Wegbereiter heißen Khedira, Özil oder Kroos

Wer ins Ausland wechselt, muss sich neu orientieren, sich zurechtfinden. Es erwarten den Spieler im Zweifel eine neue Kultur, eine neue Sprache und nicht selten auch eine neue Fußballphilosophie. Werner merkte jüngst nach einem Ligaspiel mit dem FC Chelsea eine völlig neue Erfahrung an. "Man lernt eine andere Art, Fußball zu spielen. Gerade die Premier League fordert mich in anderen Dingen, als es die Bundesliga getan hat." So sagte Werner nach einem Ligaspiel gegen Brighton & Hove Albion: "Gegen solche Abwehrkanten habe ich noch nie gespielt. So groß, so schwer."

Sein Mitspieler Antonio Rüdiger wechselte schon vor drei Jahren nach London. Für ihn waren die deutschen Nationalspieler Sami Khedira, Mesut Özil und Toni Kroos Vorreiter, die ihn in dieser Entscheidung bestärkten: "Die sind alle relativ früh raus aus Deutschland, und ich denke, man hat gesehen, welche Entwicklung sie genommen haben." Noch vor einigen Jahren waren die Legionäre Khedira, Özil und Kroos eine Besonderheit unter den Nationalspielern. Mittlerweile gilt Auslandserfahrung als Qualitätsmerkmal.

Kroos gibt Eingewöhnungsschwierigkeiten offen zu

Besonders beliebt bei deutschen Fußballern ist die holländische Eredivisie. Dort kicken allein 28 Deutsche. In der englischen Premier League sind es elf, in Italien (10), Österreich (8), Portugal (5), Frankreich (4) und Spanien (2) sind weniger deutsche Profis aktiv.

Für Toni Kroos hat sich der Schritt ins Ausland gelohnt. Drei Champions-League-Siege mit Real Madrid sprechen für sich. Rückblickend gibt aber auch Kroos Anpassungsschwierigkeiten in der Phase nach dem Umzug offen zu: "Mit der ganzen Familie ins Ausland zu gehen, sich zu integrieren, sich wohlzufühlen, das ist ein Schritt. Das kann auch ein bisschen dauern, bei uns waren es ein bis zwei Jahre."

Stand: 22.09.2020, 05:00