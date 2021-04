FC Schalke 04 - FC Augsburg (Sonntag, 15.30 Uhr)

De FC Schalke 04 ist vor dem Abstieg wohl nur noch theoretisch zu retten. Nun droht dem abgeschlagenen Tabellenletzten ein weiterer Negativrekord: Nach zuletzt fünf torlosen Heimspielen könnte der Revierclub bei weiterer Torflaute eine unerfreuliche Bestmarke einstellen: In der Saison 2009/10 blieb der SC Freiburg in sechs Heimspielen nacheinander ohne Torerfolg, in der Saison 2014/15 der VfB Stuttgart.

Einen weiteren undankbaren Rekord haben die Schalker schon sicher. Mit nur einem Sieg aus den vergangenen 43 Spielen hat der Klub eine Serie hingelegt, die es bislang in der Bundesliga-Geschichte noch nie gab.

Die Augsburger können dagegen ganz entspannt in den Saisonendspurt gehen. Sie stehen im Mittelfeld der Liga auf Platz elf, haben mit dem Abstieg so gut wie nichts mehr zu tun.

1.FC Köln - 1.FSV Mainz 05 (Sonntag, 18 Uhr)

Es ist ein echtes Endspiel für den 1.FC Köln: Sollten die Kölner gegen das ebenfalls stark abstiegsbedrohte Mainz 05 verlieren, dürfte sich Sportdirektor Horst Heldt gezwungen sehen, noch einmal eine letzte Option zu ziehen und Trainer Markus Gisdol zu beurlauben. Die Nachfolger werden bereits gehandelt: Friedhelm Funkel ist im Gespräch, Thorsten Fink ebenso. Auch Peter Stöger soll als Langfristlösung in Betracht kommen.