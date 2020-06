Entscheidungen in der "Englischen Woche"

Der FC Bayern München steht dicht vor der achten Meisterschaft in Serie. Wenn die Mannschaft von Hansi Flick ihr Spiel am Dienstag (16.06.2020) gegen Werder Bremen gewinnt, ist ihr der Titel nicht mehr zu nehmen.

Gewinnen die Bayern, sind sie Meister

Sollten die Münchner unentschieden spielen oder verlieren, müssten sie den Mittwoch abwarten. Dann spielt Borussia Dortmund gegen Mainz. Bei einer Bayern-Niederlage müsste der BVB ebenfalls verlieren, damit die Meisterschaft auch rechnerisch entschieden ist. Bei einem Remis gegen Bremen dürfte Dortmund aus Sicht des Rekordmeisters nicht gewinnen.

Leipzig braucht ein besseres Ergebnis als Gladbach oder Leverkusen

Fest steht: Bayern und Dortmund spielen definitiv in der kommenden Saison in der Königsklasse. Wenn RB Leipzig (gegen Fortuna Düsseldorf) an diesem Spieltag mehr Punkte einfährt als Borussia Mönchengladbach am Tag zuvor gegen den VfL Wolfsburg, ist es ebenfalls sicher dabei in der Champions League. Das wäre ebenfalls der Fall, wenn RB gewinnt und Bayer Leverkusen gegen Köln maximal ein Unentschieden holt.

Paderborn muss gewinnen - sonst ist der Abstieg Realität

Im Tabellenkeller der Bundesliga ist die Chance, dass der SC Paderborn nach dem 32. Spieltag sicher abgestiegen ist, relativ hoch. Das Tabellenschlusslicht muss bei Union Berlin zwingend gewinnen, ansonsten ist es abgestiegen. Selbst ein eigener Sieg wäre zu wenig, wenn Bremen (gegen die Bayern) oder Düsseldorf (gegen Leipzig) ebenfalls drei Punkte holt.

Bielefeld kann Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag aufsteigen

Arminia Bielefeld hat in der 2. Liga am Montagabend (15.06.2020) das Nachholspiel gegen Tabellenschlusslicht Dynamo Dresden. Die Arminia ist Tabellenführer und könnte mit einem Sieg das Tor in Richtung Bundesliga sperrangelweit aufstoßen. Gewinnt Bielefeld gegen Dresden, müssen der Hamburger SV (Dienstag gegen Osnabrück) und der VfB Stuttgart (Mittwoch gegen Sandhausen) ihre Spiele beide gewinnen, um noch in Reichweite der Arminen zu bleiben. Tritt eines der beiden Ereignisse nicht ein, wäre Bielefeld aufgestiegen. Bei einem Unentschieden der Bielefelder würde eine Stuttgarter Niederlage zum gleichen Ergebnis führen, wenn Heidenheim zudem nicht gegen Fürth gewinnt.

Andreas Vogelsammer (r.) bejubelt sein Tor zum 2:1 mit Bielefelds Fabian Klos und Jonathan Clauss beim Hinspiel gegen Holstein Kiel.

Sollte Bielefeld gegen Dresden mindestens unentschieden spielen, würde ein Dreier am Donnerstag gegen Darmstadt unabhängig von allen anderen Ergebnissen den Aufstieg bedeuten.

Darmstadt - Aufstiegschance adé?

Aus dem Rennen um den Aufstieg ausscheiden kann in dieser Woche übrigens nur noch der SV Darmstadt. Wenn Stuttgart und der HSV gewinnen sollten und die Lilien Bielefeld ihrerseits nicht besiegen können, würde Darmstadt definitiv ein weiteres Jahr in der 2. Liga verbringen. Wenn Darmstadt gegen Bielefeld verliert, reichen schon ein Remis des VfB Stuttgart oder ein Erfolg des FC Heidenheim, um alle theoretischen Aufstiegschancen der Darmstädter zunichte zu machen.

rt