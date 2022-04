SC Freiburg legt Einspruch wegen Wechselfehlers der Bayern ein

Der SC Freiburg informierte am Montagabend in einer Presseerklärung über die Entscheidung nach "intensiven Gesprächen". Man befinde sich in einem "unverschuldeten Dilemma", so der Klub.

"Werden in aktive Rolle gezwungen"

Man habe keinen Anteil und keinen Einfluss auf die Geschehnisse. Doch durch die Rechts- und Verfahrensordnung des DFB werde man in eine aktive Rolle gezwungen. Ohne Einspruch des Vereins würde der DFB auch nicht ermitteln.

"Wir halten die Verfahrensregelung [...] für wenig sachgerecht. Letztlich bürdet sie doch dem völlig unbeteiligten Club - in diesem Fall uns - die Verantwortung für die Aufarbeitung eines offensichtlichen Regelverstoßes auf." Der Einspruch sei daher auch vor allem deshalb eingelegt worden, um Rechtssicherheit "in vergleichbaren Fällen" herzustellen, so der Verein.

Nach dem Einspruch muss nun das DFB-Sportgericht entscheiden, ob der 4:1-Auswärtserfolg des Spitzenreiters Bestand haben wird.

Die Erfolgsaussichten des Protests sind ungewiss. Da wäre zum einen die Grauzone im Regelwerk. Selbst Experten zeigten sich unsicher.