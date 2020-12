Fernsehgeld: DFL verspricht kleinere Spreizung - rechnet aber mit großem Umsatzverlust

4,4 Milliarden Euro hat die DFL in den vier Jahren ab Saisonbeginn 2021/22 zu verteilen. Seifert erklärte im Anschluss an eine DFL-Mitgliederversammlung der 36 Klubs aus der Bundesliga und der 2. Bundesliga, dass das DFL-Präsidium ein grundsätzlich neues System geschaffen habe, um das Geld unter die Klubs zu bringen. Bei acht Ja-Stimmen habe es in dem Gremium eine Enthaltung gegeben.