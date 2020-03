Nach der Absage der Bundesligaspieltage und der Verkündung der Spielpause bis Anfang April wird die Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga (DFL) am Montag (16.03.2020) mit Spannung erwartet. Das Treffen mit Vertretern aller 36 Klubs aus der 1. Liga und 2. Liga in einem Frankfurter Airport-Hotel beginnt um 11.30 Uhr.

Viele Fragen rund um den Rest der Saison

Neben wirtschaftlichen Fragen gilt es erste Antworten auf die drängenden sportlichen Fragen zu finden. Wie soll es nach der Zwangspause Anfang April weitergehen, falls es die Coronavirus-Krise überhaupt erlaubt? Soll es eine Saisonverlängerung bis in den Juni geben? Oder womöglich eine Absage der kompletten Spielzeit mit harten Konsequenzen für entgangene Titel- und Aufstiegsträume?

Fraglich auch, was mit den Teams passiert, die ihre Spieler in Quarantäne schicken mussten - wie Hannover 96. So will Klubchef Martin Kind auf der Versammlung den Antrag stellen, dass das 96-Team mindestens noch eine weitere Woche Vorbereitung bekommt, bevor der Spielbetrieb wieder losgeht.

Einen Tag nach der DFL, am Dienstag (17.03.2020), bittet die UEFA zu einem Mega-Treffen im Zeichen von Corona. Diese Zusammenkunft mit Vertretern der 55 Mitgliedsverbände, den Vorständen der Europäischen Klubvereinigung (ECA) und der Europäischen Ligen sowie einem Vertreter der Spielergewerkschaft FIFPro soll per Videokonferenz abgehalten werden.

Planung der EM 2020 im Fokus

In den Gesprächen soll es um alle nationalen und europäischen Wettbewerbe gehen. Im Mittelpunkt: die Europameisterschaft 2020 (12. Juni bis 12. Juli 2020) und eine mögliche Verschiebung um ein Jahr in den Sommer 2021. Weil es dann zu einer Kollision mit der Klub-WM käme, die vom 17. Juni bis 4. Juli 2021 in China ausgetragen werden soll, ist auch die FIFA am Zug. Der Weltverband hat allerdings die für den 20. März geplante FIFA-Ratssitzung zunächst einmal aufgrund der Corona-Pandemie auf einen noch unbstimmten Zeitpunkt verschoben.

mick/dpa | Stand: 14.03.2020, 10:00