In einer Videokonferenz wird sich Angela Merkel am Donnerstag (30.04.2020) mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder beraten. Dabei geht es zentral um wesentliche Fragen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie, ein Thema auch: der Fußball.

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) erhofft sich dabei Zustimmung für die Fortsetzung des Spielbetriebs in 1. und 2. Liga mit sogenannten Geisterspielen. Ursprünglich war eine Fortsetzung Mitte Mai in Aussicht gestellt worden. Ob der sich realisieren lässt, dazu gab es zuletzt gedämpftere Stimmen. "Ich würde diesmal nicht allzu viel erwarten. Es wäre sinnvoll, wenn wir Donnerstag ein Update machen, aber keine zusätzlichen überstürzten Aktionen einleiten" , sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU).

Laschet vorsichtig

Auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) zeigt sich vorsichtig. " Wir haben uns gemeinsam darauf verständigt, über weitere Maßnahmen erst zu entscheiden, wenn wir valide Zahlen dazu haben, wie sich die ersten Öffnungen ausgewirkt haben" , sagte Laschet den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Da diese Zahlen am Donnerstag noch nicht vorliegen, werden wir über mögliche größere gemeinsame Öffnungsschritte frühestens am 6. Mai sprechen können."

Termindruck kam bereits aus der Bundesliga, die eine Fortsetzung der Saison nach Ende Mai für aussichtslos hält. So sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke dem "Spiegel": "Es ist völlig ausgeschlossen, dass erst im Juni gespielt wird, dann kannst du es gleich vergessen. Wir haben ja noch neun Spieltage zu spielen, wir haben noch Relegationsspieltage. und dann kommt der DFB-Pokal noch dazu. Und wir müssen damit rechnen, dass auch mal ein Spiel ausfällt."

Söder: "Brauchen Expertise des RKI"

Fakt ist, dass der Bund bei Geisterspielen - wie beim Maskenschutz - eine möglichst bundesweit einheitliche Regelung erreichen will. Die Umsetzung der Maßnahmen bei der Bekämpfung der Pandemie ist aber Ländersache, die darüber entscheiden, wer wo spielen und trainieren dürfe. Falls es da zu unterschiedlichen Ergebnissen kommt, könnte es zu Spielen in weniger als den üblichen 18 Stadien kommen.

Eine gewichtige Rolle bei den Überlegungen von Bund und Ländern wird das Robert Koch-Institut spielen. "Wir brauchen die Expertise des RKI", sagte Bayerns Ministerpräsident Söder.

Positive Signale

Vor dem Treffen am Donnerstag hatte die Liga bereits positive Signale von der Sportministerkonferenz und dem Arbeitsministerium bekommen. So hält die SMK die "Fortsetzung des Spielbetriebes und mithin die Begrenzung des ansonsten entstehenden wirtschaftlichen Schadens in der 1. und 2. Fußballbundesliga für die dort startberechtigten 36 Vereine auf deren Kosten ab Mitte/Ende Mai für vertretbar".

Auch das Bundesarbeitsministerium hatte in Sachen Arbeitsschutz Zustimmung für Spiele der 1. und 2. Liga unter Ausschluss von Zuschauern signalisiert. Demnach wurde das weiterentwickelte Wiederaufnahme-Konzept der DFL für positiv befunden.